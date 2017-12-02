Все билеты на встречу «Зенита» и «Урала» в Санкт-Петербурге проданы

Все поступившие в продажу билеты на матч «Зенита» и «Урала» в рамках 19-го тура РФПЛ реализованы, об этом информирует официальный «твиттер» команды из Санкт-Петербурга.



Противостояние «Зенита» и «Урала» в Северной столице состоится сегодня, 2 декабря, и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи соперников на стадионе «Санкт-Петербург».



После 18 туров первенства России «Зенит» набрал 33 очка и занимает четвёртое место турнирной таблицы, в активе идущего восьмым «Урала» 24 очка.

«Зенит» — «Урал»: дети до 12 лет смогут получить пригласительные билеты на матч