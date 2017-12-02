Далич: безусловно, сборная Хорватии на чемпионате мира способна на многое

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал результаты жеребьёвки группового раунда чемпионата мира — 2018. Хорваты определены в группу D в компанию к сборным Аргентины, Нигерии и Исландии.



«Для меня большая честь быть в числе 32 лучших команд в мире, но сборная Хорватии этого заслуживает. Церемония жеребьёвки была прекрасной, а её результат мог быть и лучше, и хуже. Аргентина — одна из лучших команд, а Месси — один из лучших футболистов в мире. Противостояние с лучшими игроками будет как немалой проблемой, так и отличным экзаменом для нас, но мы должны верить в себя и нашу команду. Безусловно, мы способны на многое.



Сборная Нигерии — неизвестная для нас команда, и мы должны хорошо их изучить. Эта команда прошла отборочный цикл без поражений, в ней собраны молодые футболисты. Исландцы в свою очередь нам хорошо знакомы, у нас есть возможность взять реванш за поражение в Рейкьявике. У нас есть время на подготовку, включая выбор подходящего места для нашей базы в России», — цитирует специалиста пресс-служба футбольного союза Хорватии.

Полное расписание всех матчей группового этапа ЧМ-2018