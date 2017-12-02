Дешам: результаты жеребьёвки ЧМ-2018 для Франции могли бы быть намного хуже

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата мира — 2018, церемония которой состоялась в Москве. На мировом первенстве французы сыграют с соперниками из Дании, Перу и Австралии в группе С, а в случае выхода в 1/8 финала могут встретиться с командой Аргентины.



«Конечно, всё могло бы быть намного хуже. У нас есть опыт игр с Данией, и мы встречались с командой Австралии в товарищеском матче. Сейчас самое главное — наблюдать за нашими соперниками в следующем цикле товарищеских игр в марте.



В ходе турнира мы должны прибавлять. Понимаю, что озабоченность у нас должны вызывать группа со сборной Аргентины, но таких соперников невозможно вечно избегать. Нужно двигаться шаг за шагом, сейчас о больших командах рассуждать бессмысленно. Соперники нам знакомы, и мы постараемся провести товарищеские встречи с командами, похожими по стилю», — отметил Дешам в интервью для RMC.