Сампаоли: Аргентина будет очень сильна на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал результаты жеребьёвки чемпионата мира — 2018, церемония которой состоялась в Москве, ответив на критику Диего Марадоны. Аргентинцы попали в группу D, где их соперниками будут сборные Исландии, Хорватии и Нигерии. После жеребьёвки Марадона поставил под сомнение перспективы сборной Аргентины на ЧМ-2018.

«Меня не беспокоит критика. Думаю, мы сможем стать лучше до начала чемпионата мира и избавиться от психологического груза, который давил на нас в квалификационном турнире. Аргентина будет очень сильна на Кубке мира. Надеюсь, мы сможем выйти из группы.

Я уже знаю, где и когда мы будем играть, знаю наши маршруты и наших соперников. Это то, с чем нам предстоит столкнуться, но у Аргентины в составе есть лучший футболист мира. У нас хорошие шансы выйти в следующий этап", — приводит слова Сампаоли FourFourTwo.