В сборной Австралии довольны итогами жеребьёвки ЧМ-2018

Тренер сборной Австралии Анте Миличич остался доволен итогами жеребьёвки чемпионата мира — 2018.

Австралийцы попали в группу C и сыграют со сборными Франции (Казань, 16 июня), Дании (Самара, 21 июня) и Перу (Сочи, 26 июня).

«Мы должны быть довольны нашим жребием. Очевидно, что когда вы находитесь в четвёртой корзине, то вам попадётся три сильных соперника, и если посмотреть на рейтинг ФИФА, у нас так и вышло.

В плане логистики это отличный жребий для нас. Играть первый матч в Казани, где будет базироваться наша команда, безусловно, будет преимуществом.

В заключительном туре мы с удовольствием вернёмся в Сочи, который мы посетили во время Кубка конфедераций.

Мы знаем, что в таких турнирах нужно хорошо стартовать, и это то, что мы намерены сделать.

Нашей целью будет выход в следующий раунд, и я уверен, что игроки будут с нетерпением ждать этого вызова», — приводит слова Миличич австралийская версия сайта FourFourTwo.