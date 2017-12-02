Российские клубы заинтересованы в услугах защитника «Гремио» Брессана

Защитник бразильского «Гремио» Матеус Брессан, недавно ставший обладателем кубка Либертадорес, может продолжить карьеру в одном из клубов РФПЛ. Об этом «Чемпионату» рассказал представитель игрока в России Кирилл Ливанов.



«30 декабря истекает срок соглашения между футболистом и клубом «Гремио». Действительно, несколько российских клубов заинтересованы в переходе игрока, но какие именно, я не могу назвать по причине профессиональной этики. Могу лишь отметить, что у этих клубов высокие амбиции, многолетняя история и превосходная поддержка фанатской торсиды.



Также Брессан имеет предложения от двух клубов из чемпионата Италии. К слову, помимо бразильского гражданства игрок обладает итальянским паспортом. Однако футболист крайне заинтересован играть в России, так как считает РФПЛ отличным трамплином для перехода в ведущие европейские чемпионаты. А главное, в России пройдёт чемпионат мира в 2018 году. В ближайшее время мы проведём переговоры с клубами, и вы всё узнаете», — сказал Ливанов.



В сезоне-2016/17 24-летний защитник принял участие в 28 матчах за «Гремио» во всех турнирах, заработал 11 предупреждений и забил 2 гола.

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