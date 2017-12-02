Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Спартак» взял на просмотр голкипера из клуба ПФЛ

Футбол

Голкипер «Носты» Андрей Савин заинтересовал московский «Спартак», сообщает официальный сайт новотроицкой команды. 17-летний футболист был приглашён на просмотр в стан красно-белых.

Савин принял участие в восьми матчах ПФЛ за «Носту» (все – в основе) в текущем сезоне, в которых пропустил 11 мячей.

Также сообщается, что полузащитники «Носты» Андрей Егорычев и Мингиян Бевеев подписали контракты с «Уралом». На счету 24-летнего Егорычева шесть голов в 16 матчах нынешнего сезона ПФЛ, 22-летний Бевеев отличился дважды в 15 играх.

Ребров: хочу играть, но полностью доверяю Каррере
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент