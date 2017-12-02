«Спартак» взял на просмотр голкипера из клуба ПФЛ

Голкипер «Носты» Андрей Савин заинтересовал московский «Спартак», сообщает официальный сайт новотроицкой команды. 17-летний футболист был приглашён на просмотр в стан красно-белых.

Савин принял участие в восьми матчах ПФЛ за «Носту» (все – в основе) в текущем сезоне, в которых пропустил 11 мячей.

Также сообщается, что полузащитники «Носты» Андрей Егорычев и Мингиян Бевеев подписали контракты с «Уралом». На счету 24-летнего Егорычева шесть голов в 16 матчах нынешнего сезона ПФЛ, 22-летний Бевеев отличился дважды в 15 играх.