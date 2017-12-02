Погба считает, что Деле Алли стоит больше £ 100 млн

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба считает, что трансферная стоимость хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли превышает £ 100 млн.

«Думаю, он стоит даже больше £ 100 млн. Вы видите, как он играет — он очень талантлив, но всё ещё очень молод. Но он также зрелый футболист — это видно по его игре. Он сможет справиться с разговорами вокруг. Вы можете видеть, что ему всё равно. Он должен сосредоточиться на своей игре, а остальные всегда будут говорить. Всегда фокусируйся на поле», — цитирует Погба Evening Standard.