Сарри огорчило, что «Наполи» и «Ювентус» играли в серых и жёлтых футболках

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после поражения от «Ювентуса» (0:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии поделился мнением относительно того, что обе команды не играли в футболках традиционного цвета, а использовали резервные комплекты форм.

«Сильно огорчён и за болельщиков «Наполи», и за себя самого. Думал, что умру до того момента, когда увижу, как «Наполи» и «Ювентус» играют в серых и жёлтых футболках. Мне обидно, как и тем, кто вырос на наклейках Panini и имеет приверженность к традиционным клубным цветам. Огорчён по этому поводу», – цитирует Сарри Football Italia со ссылкой на Mediaset Premium.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Ювентуса».