Матип из-за травмы не поможет «Ливерпулю» в матче со «Спартаком»

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип из-за травмы не сможет помочь красным в этом году, сообщает Daily Mail.

Камерунский футболист пожаловался на проблему с бедром после матча 14-го тура английской Премьер-лиги со «Сток Сити» (3:0) 29 ноября.

Впоследствии 26-летний Матип прошёл медицинские тесты, по результатами которых стало известно, что из-за повреждения он будет вынужден пропустить весь декабрь.

Таким образом, Матип не сможет помочь английской команде в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Спартаком» 6 декабря.

