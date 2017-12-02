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Моуринью надеется, что ЧМ-2018 не станет последним для Месси и Роналду

Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил надежду, что чемпионат мира — 2018 в России не станет последним для аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.

«Надеюсь и верю, что не станет. Они в блестящей форме, оба полны амбиций и значат очень много для своих команд.

Думаю, их последний чемпионат мира состоится в 2022 году, а в России с ними будет рано прощаться», — заявил португалец в интервью «RT на русском».

Для 30-летнего Месси и 32-летнего Роналду предстоящий чемпионат мира станет третьим в карьере.

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Новости. Чемпионат мира 2018
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