Моуринью надеется, что ЧМ-2018 не станет последним для Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил надежду, что чемпионат мира — 2018 в России не станет последним для аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду.



«Надеюсь и верю, что не станет. Они в блестящей форме, оба полны амбиций и значат очень много для своих команд.

Думаю, их последний чемпионат мира состоится в 2022 году, а в России с ними будет рано прощаться», — заявил португалец в интервью «RT на русском».



Для 30-летнего Месси и 32-летнего Роналду предстоящий чемпионат мира станет третьим в карьере.