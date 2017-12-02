Эллардайс: «Эвертон» мог возглавить Силва? Его список заслуг не сравнить с моим

Новый главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал информацию о том, что руководство клуба до его приглашения безуспешно пыталось переманить наставника «Уотфорда» Марку Силву на пост главного тренера команды.

«Если посмотреть на мой послужной список, то почему бы я не должен получить назначение в «Эвертон», независимо от ситуации Марку Силвы? Уважаю этого тренера и не критикую его, но его список заслуг не сравнить с моим, поскольку он вылетал с «Халл Сити» из АПЛ. Не знаю, обращалось ли руководство клуба к Силве. Всё, что я знаю, руководство вышло на меня, и я согласился», — цитирует Эллардайса The Telegraph.