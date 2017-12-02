Эмери призвал арбитров лучше защищать Неймара от соперников в матчах Лиги 1

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери выразил мнение, что судьям чемпионата Франции следует больше уделять внимание защите нападающего Неймара и других игроков, на которых защитники часто совершают фолы.

«Важно защищать игроков на поле. И не только Неймара. Он часто оказывается с мячом, ищет возможности обыграть соперника один в один и использует дриблинг. Футбол – это спектакль, а Неймар является тем футболистом, который страдает от многочисленных фолов в исполнении соперника. Судьи обязаны защищать футболистов», — цитирует французского специалиста Omnisport.