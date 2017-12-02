«Динамо» — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Ростова» на матч 19-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «Арена Химки» сегодня, 2 декабря.

«Динамо»: Шунин, Цаллагов, Рыков, Морозов, Шуньич, Хольмен, Темников, Ташаев, Соу, Луценко, Бечирай.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Калачёв, Ионов, Байрамян, Майер, Бухаров.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Ростов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.