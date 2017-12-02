«Гремио» намерен пожаловаться в ФИФА на «Барселону»

«Гремио» не понравились действия «Барселоны» в отношении полузащитника Артура, и бразильский клуб собирается пожаловаться на каталонцев в ФИФА.

Ранее сообщалось, что представители «Барселоны» встретились с агентом 21-летнего футболиста Хорхе Мачадо, а самому игроку преподнесли в подарок клубную футболку. В Интернете была опубликована фотография Артура в футболке сине-гранатовых, что не понравилось руководству «Гремио».

«Агент футболиста сказал нам, что представитель „Барселоны“ хотел встретиться с семьёй Артура. Мы сочли это нормальным. Но футболка «Барселоны» и публикация этой фотографии — совершенно лишнее. „Барселона“ использует такие приёмы во время переговоров. Мы обратимся в ФИФА с жалобой на действия «Барселоны».

Артур будет продолжать выступать за «Гремио». Мы не хотим вести переговоры с «Барселоной». Мы в разгаре празднования победы в Кубке Либертадорес, как мы будем вести переговоры с кем-либо? Если другой клуб заплатит компенсацию, хорошо. Но не то, что происходит», – приводит слова юридического директора «Гремио» бразильская версия сайта Fox Sports.

Посмотреть фотографию полузащитника в футболке «Барселоны» можно в «твиттере» Seleção Brasileira‏.