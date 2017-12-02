«Зенит» и «Урал» определились со стартовыми составами на матч в Санкт-Петербурге

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Урала» на предстоящий сегодня в Санкт-Петербурге матч 19-го тура российской Премьер-Лиги.



«Зенит»: Лодыгин, Иванович, Кришито, Маммана, Жирков, Ерохин, Кузяев, Паредес, Ригони, Кокорин, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Бабурин, Смольников, Новосельцев, Мевля, Нобоа, Капленко, Краневиттер, Дзюба, Полоз.



«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Димитров, Бавин, Евсеев, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Портнягин, Бикфалви.

Запасные: Арапов, Жариков, Данцев, Динга, Ароян, Фидлер, Манучарян, Чантурия, Щербаков, Ильин.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Урал». Начало — в 14:00 мск.

