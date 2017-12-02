Прямая видеотрансляция матча «Барселона» — «Сельта»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 14-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Сельта». Встреча состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.



В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Барселона» располагается на первой строчке, опережая идущую на девятом месте «Сельту» на 18 очков.



Трансляция матча «Барселона» — «Сельта» начнётся в 15:00 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».