В пятницу, 1 декабря, в преддверии жеребьёвки чемпионата мира — 2018 в Москве состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Российский футбольным союзом и федерации футбола Португалии.

Со стороны РФС участие в мероприятии принял генеральный директор организации Александр Алаев, со стороны португальцев – президент федерации Фернанду Гомеш.



«Договор призван способствовать укреплению и дальнейшему развитию делового сотрудничества, обмену ресурсами и опытом между футбольными ассоциациями двух стран. Они обязуются координировать свои действия для организации и проведения международных товарищеских игр между мужскими и женскими, юношескими, мини-футбольными сборными командами обеих стран.

Также планируется разработка совместных программ обучения и подготовки футболистов, продвижение женского, детско-юношеского и массового футбола, сотрудничество в сфере маркетинга, медицины, научно-технического обеспечения, образования, судейства и других направлений", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

РФС и Федерация футбола Португалии подписали меморандум о сотрудничестве Фото : http://www.rfs.ru