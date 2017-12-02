Витиньо: рад, что ЦСКА забил столько голов и подарил радость болельщикам

Нападающий ЦСКА Витиньо, оформивший дубль в домашнем матче 19-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно», в интервью клубной пресс-службе заявил, что игра была непростой, несмотря на крупный счёт. Напомним, что «армейцы» 1 декабря добились разгромной победы со счётом 6:0.

«Все матчи даются нам тяжело. Но мы хорошо сыграли, смогли воспользоваться слабыми местами в обороне соперника, поэтому добились такого результата.

Невозможно приберечь голы. Если тебя прорывает, то ты забиваешь, сколько получится. Если не получается, то, как ни старайся, голы не идут. Мы реализовали свои моменты. Надо просто продолжать готовиться к следующим матчам. Они будут очень тяжёлыми. Надо сохранить положительный настрой, чтобы провести их успешно.



Верно ли ощущение, что такой победой отквитались с болельщиками? Конечно, мы играем для болельщиков. Не могу сказать, что мы что-то задолжали. В футболе невозможно выиграть все матчи подряд или же проиграть. Мы пытались играть на победу в каждом матче. Рад, что забили столько голов и подарили радость болельщикам, мы и сами получили большое удовольствие от матча", — заявил Витиньо.

Интервью с Витиньо смотрите на канале ЦСКА в YouTube.