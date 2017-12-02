Конте: у «Челси» снова график сложнее, чем у соперника — это не совпадение

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что необходимо составлять справедливое расписание для всех команд английской Премьер-лиги.

«Да, следует признать, такое случилось снова. «Ньюкасл» играл во вторник, а мы в среду, а теперь нам придётся играть в субботу днём, в 12:30. Ну хорошо, это может случиться один раз. Но второй раз был в матче с «Ман Сити», в третий раз мы уже были озадачены, и вот опять это происходит перед матчем с «Ньюкаслом».

Я не хочу преимущества для своей команды или каких-то бонусов, я хочу, чтобы мои игроки могли отдыхать так же, как и их соперники. Неужели это так сложно? Я так не думаю. Думаю, это странное совпадение. Хочу защитить свой клуб, своих игроков и болельщиков. Я хочу защитить чемпионат, потому что, если говорят, что у нас на 11 очков меньше, чем у «Ман Сити», стоит помнить, что, когда мы играли с ними, у них было на один день больше на отдых. Мы играли с «Ливерпулем», и у «Ливерпуля» было на один день больше. И вот опять. За 14 матчей это случается в четвёртый раз, и теперь, если честно, трудно считать это совпадением.

Если нам придётся играть каждые два дня, я готов, но у соперников и у нас должно быть одинаковое время на отдых, и тогда уже будем смотреть. Если у тебя на один день меньше на подготовку, когда матчи проходят каждые три дня, и есть травмированные, то начинаются трудности.

Я поговорил с руководством и надеюсь, они постараются повлиять на ситуацию, потому что я стараюсь защитить интересы клуба, игроков и чемпионата. Ситуация с поездкой к «Карабаху» была просто невероятной. Я требую уважения к своей работе, игрокам, клубу и болельщикам. Это уже в четвёртый раз. Я не дурак. Если кто-то хочет пошутить, я не тот, с кем стоит это делать», — цитирует Конте официальный сайт «Челси».