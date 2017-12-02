Кверквелия: всегда знал, что «Локомотив» – сильная команда, топ-клуб

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия в интервью клубной пресс-службе высказал мнение о лидерстве «железнодорожников» в таблице российской Премьер-Лиги.

«Мы не просто на первом месте, но ещё и обыграли всех лидеров и принципиальных соперников! Я очень счастлив, что сейчас у нас дела идут неплохо. Всегда знал, что «Локомотив» – сильная команда, топ-клуб. Ещё больше рад, что именно в этом сезоне с моим приходом, дела пошли в гору", — заявил Кверквелия, которому задали вопрос, почему не всегда удаётся обыгрывать слабых соперников.

«Дело случая, не более. Иногда мы должны выходить и просто делать что-то на классе. Но в одном эпизоде не получается, в другом… И вот итог. Мы работаем над этим компонентом», — отметил Кверквелия, которого спросили, какой матч этой части сезона был для него самым эмоциональным.

«Со «Спартаком» в августе. В нас мало кто верил, хотя до этого мы обыграли ЦСКА. Люди вокруг говорили, что это случайность. Первый тайм в Тушино закончился со счётом 0:2. Думаю, многие «эксперты» решили, что игра уже сделана. Но мы сумели настроиться в раздевалке, тренерский штаб сделал некоторые замены. Как итог – четыре гола за тайм. Это было состояние эйфории. Мы – команда. Мы смогли», — поведал футболист.

Кверквелию спросили, по какой схеме ему играть комфортнее — с пятью защитниками или с четырьмя.

«Я полностью доверяю тренеру – пусть он решает, куда меня ставить и как. Мне комфортно и так, и так. Надеюсь, скоро вернётся Ведран Чорлука – один из сильных игроков нашего чемпионата. И либо мы будем выносить всех в обороне втроём с ним и Неманьей (Пейчиновичем. — Прим. „Чемпионата“), либо начнётся небольшая конкуренция за место, что сделает только сильнее всех троих», — заявил грузинский защитник.

Кверквелия также рассказал, с кем ближе всего сошёлся в «Локомотиве» и в каком европейском клубе хотел бы поиграть.

«С Димой Тарасовым и Аланом Касаевым. Мы много шутим! А вообще, у «Локо» – очень хороший коллектив. Мы все как одна семья не только на поле, но и в раздевалке, и за пределами стадиона. Наконец-то я чувствую себя на своём месте. Очень счастлив.



Очень люблю итальянский футбол. Поиграл бы с удовольствием за «Ювентус», я большой их поклонник. Но туда пока не зовут (смеется)», — заявил защитник.