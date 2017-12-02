Лопетеги: Португалия, Кот-д'Ивуар и Иран — очень сложная группа для Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги выразил мнение, что по итогам жеребьёвки финального раунда ЧМ-2018 его команде досталась сложная группа. Испанская сборная попала в один квартет с командами Португалии, Марокко и Ирана.

«Это очень сложная группа, как и всегда бывает на групповом этапе финальной части чемпионатов мира. У сборной Португалии отличная команда, являющаяся действующим победителем Евро. Марокко является солидной сборной, которая в квалификации справилась с Кот-д'Ивуаром, а Иран вообще не пропустил ни разу в отборочном турнире», — цитирует Лопетеги Marca.