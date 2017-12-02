Тренер сборной Перу: я не считаю, что мы попали в «группу смерти» на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Перу Рикардо Гарека прокомментировал итоги жеребьёвки чемпионата мира — 2018.

Соперниками перуанцев, которые впервые за 36 лет квалифицировались на чемпионат мира, станут команды Франции, Австралии и Дании.

«Да, Франция одна из лучших, одна из фаворитов. Австралия и Новая Зеландия (соперник Перу по стыковым матчам. — Прим. „Чемпионата“) во многом схожи.



Мне понравилась группа, которая нам выпала. Все группы сильные, очень похожие между собой. Я не считаю, что мы попали в «группу смерти» для сборной Перу. Порой то, что казалось простым, в итоге оказывается сложным — и наоборот. Это очень сложно предвидеть», — цитирует специалиста „RT на русском“.