Кверквелия: у Бердыева с «Рубином» всё получится, но «Локо» им не догнать!

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия в интервью клубной пресс-службе в преддверии матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином» (2 декабря) рассказал, какие чувства испытывает перед встречей со своей бывшей командой, а также выразил мнение, что главный тренер казанцев Курбан Бердыев добьётся с клубом успеха.

«Что касается предстоящего матча с моим бывшим клубом, то принципиальный матч против него был там, в Казани. Первая встреча с «Рубином» после моего перехода в «Локо». Я ещё забил на последних минутах! Определённо, это самый памятный гол в моей карьере.

У «Рубина» очень сильный тренер и сильные игроки. Пока у них не получается играть так, как они хотели бы. Я был с «Рубином» на предсезонных сборах, знаю, что Курбан Бердыев хочет от своей команды. Думаю, у Бекиича в итоге всё получится. Но «Локо» им не догнать! Мы обязаны уйти на перерыв в чемпионате России на хорошей ноте. Поэтому – только победа!

Если говорить о битве заслуженных тренеров, Юрия Сёмина и Курбана Бердыева, то оба великие тренеры, их очень уважают в России. Хотя они совсем разные, у них разный подход. Не буду раскрывать секреты, но я не удивлён, что именно эти два тренера добились огромных успехов в нашем чемпионате. Они гении. Я серьёзно», — сказал Кверквелия.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий на 12-й строчке «Рубин» на 19 очков.