«Рома» продлила контракт с Маноласом, который мог перейти в «Зенит»

«Рома» на своём официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Костасом Маноласом. Новое соглашение грека с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

Напомним, что летом переговоры о переходе 26-летнего Маноласа вёл «Зенит», но трансфер в итоге не состоялся.

Манолас перешёл в «Рому» в 2014 году из «Олимпиакоса». На его счету 144 матча и четыре гола за римскую команду.

В сентябре сообщалось, что сумма отступных за Маноласа в новом контракте с «Ромой» составит € 35 млн.

Если у вас не отображается фотография, посмотреть её можно в официальном «твиттере» «Ромы».