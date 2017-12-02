Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Рубина» на предстоящий сегодня, 2 декабря, в Москве матч 19-го тура российской Премьер-Лиги.

«Локомотив»: Коченков, В. Денисов, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Коломейцев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Фарфан.

Запасные: Медведев, Ротенберг, Маргасов, Касаев, Натхо, Тарасов, Баринов, Куликов, Эдер, Тугарев, Лысов.

«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Бауэр, Камболов, Оздоев, М'Вила, Цакташ, Канунников, Азмун.

Запасные: Рыжиков, Акмурзин, Сигурдссон, Сорокин, Бурлак, Лестьенн, Карадениз, Ахметов, Рочина, Жемалетдинов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Рубин». Начало — в 16:30 мск.