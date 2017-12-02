Прямая видеотрансляция матча «Атлетико» — «Реал Сосьедад»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 14-го тура испанской Примеры «Атлетико» — «Реал Сосьедад». Встреча состоится на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде сегодня, 2 декабря.

В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Атлетико» располагается на третьей строчке, опережая идущий на седьмом месте «Реал Сосьедад» на восемь очков.



Трансляция матча «Атлетико» — «Реал Сосьедад» начнётся в 18:15 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».