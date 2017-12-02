Хохлов: России досталась посильная группа на ЧМ-2018, из неё можно выходить

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после домашней победы над «Ростовом» (2:0) в матче 19-го тура РФПЛ прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа финальной стадии чемпионата мира – 2018 для сборной России.

«Итоги жеребьевки чемпионата мира – 2018 для сборной России? Не хочу говорить громкие слова, но группа посильная, из неё можно выходить», — передаёт слова Хохлов корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.

Российская команда на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет в одном квартете с командами Саудовской Аравии, Египтом и Уругваем.