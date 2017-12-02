Тарханов: «Урал» немного просел в обороне, за счёт этого «Зенит» и забил

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (1:2) в матче 19-го тура РФПЛ.

«Игра интересная получилась — и борьбы много, и движения. Уровень игроков «Зенита» повыше, они чуть поддавливали нас. В первом тайме играли достаточно хорошо. Сделали две вынужденные замены — Бумаля и Бикфалви, и это тоже повлияло. У нас нет такого набора игроков, как у «Зенита», так что мы немного просели в обороне. За счёт этого они и забили. Были хорошие моменты у Ильина, так что могли и сравнять счёт.



Что касается травмированных футболистов, то у Бумаля — голеностоп, пока не всё ясно. У Бикфалви — задняя поверхность.



Надо учитывать, что мы только создаём команду. В январе одна группа пришла, в летний период — питерская молодёжь: Бавин, Евсеев, Ильин тоже из Петербурга. Молодёжь ещё не так уверена в себе, но мы пока возле шестёрки.

Что касается Евсеева, то у него хороший потенциал. Воспитываем в нём характер. Он обладает мастерством, но ещё есть моменты, которые надо улучшать. Тоже самое и Бавин — есть хорошие моменты, а есть те, где у него брак. Если они придут к тому, чтобы правильно пасовать, придерживать мяч, — тогда будет всё хорошо.

Я вижу в них перспективу на данном этапе. Они могут вырасти и пойти дальше", — цитирует Тарханова официальный сайт «Зенита».