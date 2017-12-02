Панченко: после победы «Динамо» над «Ростовом» стало немного радостнее

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко прокомментировал домашнюю победу над «Ростовом» (2:0) в матче 19-го тура РФПЛ. Футболист не принимал участие в матче, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы.

«Я все игры смотрю и переживаю за свою команду. Ребята сегодня выложились на 100 процентов. Счёт закономерный. Наша заслуженная победа.

К сожалению, мы находимся не там, где хотелось бы. 13-е место — это не показатель. Будем исправлять ситуацию. Скоро перерыв. Поработаем на сборах, чтобы подняться вверх в турнирной таблице. После этой победы стало немного радостнее. Первый гол — отличная комбинация. Второй — больше везения.

Три очка всегда доставляют положительные эмоции. Ребята сейчас в хорошем настроении. Надо готовится к играм.

У меня отличное настроение. Реабилитация идёт по плану», — передаёт слова Панченко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.