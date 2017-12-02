Лодыгин: «Зенит» доволен результатом, но матч мог закончиться с большим счётом

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал домашнюю победу над «Уралом» (2:1) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

«Это была напряжённая игра, нам нужна была победа. Она очень важная и тяжёлая. В последние несколько лет, наверное, со всеми тяжело играть. Даже слабая команда тактически играет хорошо, садится назад. Или есть команды, которые не боятся играть в футбол, — раньше такого не было. Футбол стал быстрее, а тактика — важнее.

Мы довольны результатом. Конечно, по игре у нас было много моментов, и матч мог закончиться и с большим счётом. Не скажу, что у «Урала» было много моментов, но они прессинговали больше, чем атаковали, мало били по воротам. Из-за гола начало получилось неожиданным. Мы выходили заряжённые, потому что знали, что этот матч очень важен. Все это понимали.

Получили этот штрафной, а потом передача меня смутила. Забили сами себе практически", — передаёт слова Лодыгина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.