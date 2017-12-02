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ЧМ-2018 - финальный раунд
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Лодыгин: на ЧМ все команды хорошие, даже Панама и Саудовская Аравия

Футбол

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин поделился впечатлениями от состоявшейся 1 декабря в Москве жеребьёвки финального этапа чемпионата мира — 2018 в России.

«Жеребьёвка понравилась, хорошая. Там, думаю, все команды хорошие. Даже Панама, Саудовская Аравия. Они же попали на чемпионат мира!» — передаёт слова Лодыгина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

Напомним, что соперниками сборной России на групповом этапе стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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Новости. Чемпионат мира 2018
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