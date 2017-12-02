Манчини: раньше шутил, но сейчас говорю серьёзно: у «Зенита» страдает реализация

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после домашней победы над «Уралом» (2:1) выразил мнение, что его команда испытывает трудности с реализацией голевых моментов.

«В результате игры сложилось впечатление, что у нас есть проблема. Она называется «реализация моментов». Мы создаём огромное количество стопроцентных моментов, когда гол практически случился, но никак не можем их реализовать. Что нужно, чтобы реализовывать моменты? Правильно надевать бутсы, не путать правую и левую.

Что касается момента с ошибочным удалением Кришито, то я сразу понял, что это ошибка, иначе и быть не может. Там был спорный момент, так что красной там не было.

Возвращаясь к вопросу об игре в атаке, она у нас страдает. Раньше я шутил, но сейчас нужно говорить серьёзно: реализация страдает. Создаём огромное количество моментов, большинство не реализовываем, а забивает в конце-концов Кокорин. Когда такое происходит — это не очень правильно», — цитирует Манчини официальный сайт «Зенита».