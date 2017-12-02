А. Евсеев: «Уралу» не повезло, по игре результат несправедливый

Полузащитник «Урала» Алексей Евсеев прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (1:2) в матче 19-го тура российской Премьер-Лиги.

«Считаю, мы провели неплохой матч. Повели в счёте, играли в свой футбол. Не повезло, что проиграли.

Игроки «Зенита» быстрее развивали атаки – делали сразу длинные передачи, осуществляли подбор. Только за счёт этого они сегодня победили. Оба автогола пришли с навесов, когда игроки не видели мяча. Это просто совпадение.

Если считать созданные моменты, то результат можно считать справедливым. А если считать по игре, то нет", — передаёт слова Евсеева корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.