Луценко: после победы «Динамо» над «Ростовом» всё должно измениться

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко прокомментировал домашнюю победу над «Ростовом» (2:0) в матче 19-го тура РФПЛ.

«Победа не была тяжёлой. Провели удачный первый тайм, поэтому казалось, что во втором тайме доигрывали. Нужно было ещё больше нагнетать, всё-таки игра у нас получалась. Первый тайм провели ударно, во втором добивали «Ростов».

Посмотрев игры «Ростова», решили играть больше верхом. Как раз все верховые единоборства приходились на меня. От этого и исходила агрессия нашей атаки. Не скажу, что «Ростов» прямо давал играть. Второй гол можно назвать удачей. Кипер «Ростова» допустил ошибку.

В перерыве Дмитрий Хохлов говорил, чтобы мы сохраняли спокойствие. Не так часто ведём, да ещё и с таким уверенным счётом. Главным было — соблюдение игры, которую мы показывали в первой половине. Лично я на 75-й минуте поверил, что три очка уже наши. Такого переломного момента не было, чтобы «Ростов» усомнился в нашей победе.

Сейчас настроение другое, нежели перед игрой, — мы же победили. Из-за ситуации в таблице настроение у команды было невесёлым. Сейчас же всё должно измениться», — передаёт слова Луценко корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.