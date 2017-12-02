Манчини: думаю, «Зенит» сможет снять «проклятие Дзюбы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал недавние слова форварда команды Артёма Дзюбы, который сказал, что решил не общаться с журналистами, так как они его разочаровали. Также итальянский специалист выразил уверенность, что петербургский клуб выиграет РФПЛ с Дзюбой в составе.

«Честно говоря, я не в курсе тонкостей взаимоотношений Дзюбы с журналистами. Всё, что думаю об этом, — ему нужно усердно работать на тренировках и хорошо выступать в матчах, чтобы улучшить свою игру.

Команда, в которой играет Дзюба, ещё ни разу не становилась чемпионом России? Думаю, мы сможем снять это проклятие», — цитирует Манчини сайт «Зенита».