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Зе Луиш показал, почему не мог надеть бутсы на ноги

Футбол

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш показал, почему не мог надеть бутсы на ноги, выложив «историю» на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Накануне матче 19-го тура российской Премьер-Лиги в Туле «Спартак» с минимальным счётом обыграл местный «Арсенал». Зе Луиш, как и полузащитник красно-белых Квинси Промес, участия в матче не принимал.

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера перед игрой объяснил ситуацию так: «У Зе Луиша проблемы с ногтями на ногах, и посмотрим, удастся ли ему сегодня надеть бутсы».

Каррера: у Промеса небольшая усталость, у Зе Луиша проблемы с ногтями на ногах
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