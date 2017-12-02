Гаттузо: не буду говорить, что хочу идти по стопам Анчелотти и Сакки

Новый главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от гостевого матча 15-го тура итальянской Серии А с «Беневенто» (3 декабря).

«Не надо подавать этот матч как игру Роберто де Дзерби против меня. Играют «Милан» и «Беневенто», а не я против коллеги. Это будет битва. Не секрет, что в игроках мне нравятся характер, интенсивность и желание. Мы пробовали кое-то новое на тренировках, но игра в три центральных защитника останется.



Каждый тренер, с кем работал, дал мне многое. Было бы легко сказать, что я хочу следовать по стопам Карло Анчелотти или Арриго Сакки, но скажу, что просто надеюсь на успех и хочу добиться хороших результатов. Моей целью с момента, когда повесил бутсы на гвоздь, был именно этот пост», — сказал Гаттузо.