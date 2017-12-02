Защитник «Барселоны» Юмтити из-за травмы может пропустить около двух месяцев

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити получил травму в матче 14-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2). Француз был заменён на 72-й минуте встречи.

По данным Mundo Deportivo, Юмтити повредил подколенное сухожилие и может пропустить около двух месяцев. Если худший прогноз сбудется, то защитник не поможет «Барселоне» в «класико» с мадридским «Реалом», которое состоится 23 декабря.

В нынешнем сезоне Юмтити провёл 12 матчей в чемпионате Испании (все — с первых минут) и не отметился результативными действиями.