Бердыев: удаление Наваса сломало игру «Рубина» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в гостевом матче 19-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1).

«Можно ли сказать, что удаление Наваса сломало игру? В целом, да. Мы провели неплохую игру, но сказалось перестроение в конце матча и потеря концентрации. Потому и проиграли. Голы на последних минутах являются следствием потери концентрации. Мы столько работаем над этим, но, видимо, мало. Будем ещё работать», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».

Лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» набрал 42 очка и сохранил отрыв в шесть баллов от «Зенита». «Рубин» (20) — 12-й.