Сёмин: такой тяжёлой игры, как с «Рубином», у «Локомотива» ещё не было

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином», завершившегося победой красно-зелёных со счётом 1:0. На 80-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве из-за удаления Сесара Наваса, спустя семь минут Джефферсон Фарфан забил единственный гол в матче.

«В первом тайме мы проигрывали во многих эпизодах. Моментов как таковых у наших ворот не было, но и мы ничего не имели. Во втором тайме ребята нашли в себе силы, и это самое главное. Молодцы! Правильно перестроились.

Что касается удаления, то это следствие того, что мы перестроились и поставили к Навасу игрока, который бежит быстрее, чем он. Потому и произошло нарушение.

В целом я очень доволен. Тяжелейшая игра. Такой тяжёлой у нас ещё не было. Казань очень сильно играет в обороне», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Наш футбол».