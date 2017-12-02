Бердыев: не жалею, что Кверквелия перешёл в «Локо», это моё осознанное решение

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в гостевом матче 19-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:1). Специалист отметил, что не жалеет об уходе из казанской команды защитника Соломона Кверквелии, который в этом сезоне является одним из ключевых игроков «железнодорожников».

«С нашей стороны опять была допущена ошибка а концовке матча. Причина — потеря концентрации.

Я не жалею, что Кверквелия перешёл в «Локомотив». Это моё решение было осознанным. Вместо него играет Навас, и он в хорошей форме. Считаю, что он достойно провёл матч, кроме последнего эпизода — когда заработал удаление.



Моя команда забила всего два гола в 11 матчах? Это невезение и недостаток мастерства. Над вторым мы работаем. Вы, наверное, заметили, что сегодня было два верных голевых момента. Этого достаточно, чтобы забивать. Другие команды и двух моментов не создают, но забивают и добиваются результата», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.