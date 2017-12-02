Геркус: обсуждаем, можно ли всех игроков отправить вокруг Земли, как Фарфана

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился впечатлениями от домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином», завершившегося победой красно-зелёных со счётом 1:0. На 80-й минуте «Рубин» остался в меньшинстве из-за удаления Сесара Наваса, спустя семь минут Джефферсон Фарфан забил единственный гол в матче.

«Игра очень эмоциональная. Теперь вот так в конце выигрываем. Очень напряжённо для болельщиков и драматично. Интрига до конца держится.

Фарфан приходит в фантастическую форму. Мы сейчас обсуждаем, можно ли всех футболистов отправить вокруг земного шара. Надо рассмотреть, и всех в Перу отправить, потом в Новую Зеландию и обратно. Если после этого будут так играть, мы готовы на что хотите, даже в тур отправить. Потрясающе, мы очень рады.

Очень важная игра предстоит в Чехии (с «Фаставом» 7 декабря в Лиге Европы. — Прим. «Чемпионата»). Все мысли о ней. Ребята не празднуют. Завтра будут восстанавливаться. Настроены на следующие игры, продолжаем борьбу, ничего не изменилось. Просто сделали ещё один шаг к, наверное, успешному выступлению.

Привыкли ли к победам? Нет. К такому нельзя привыкать», — передаёт слова Геркуса корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.