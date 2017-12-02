Сёмин: если «Локо» хочет конкурировать вверху таблицы, то должен усиливаться

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0) заявил, что московской команде нужно усиливаться в зимнее трансферное окно, если она хочет бороться за победу в чемпионате.

«Если мы хотим конкурировать вверху таблицы, мы должны усиливаться. Точечно. Позицию не назову — это наше личное дело. Но игроков нужно брать качественных», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

Лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» имеет в активе 42 очка.