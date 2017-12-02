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«Бавария» победила «Ганновер», «Байер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью

Футбол

«Бавария» со счётом 3:1 победила «Ганновер» в матче 14-го тура чемпионата Германии. На 17-й минуте Артуро Видаль вывел мюнхенцев вперёд, но на 35-й минуте Чарлисон Бенсоп сравнял счёт. В середине второго тайма Кингсли Коман забил второй гол «Баварии», а в концовке Роберт Левандовски реализовал пенальти.

«Байер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью (1:1) в Леверкузене. На 30-й минуте Кевин Фолланд открыл счёт в матче, однако в конце первого тайма хозяева остались вдесятером — красную карточку получил Венделл. На 73-й минуте Андрей Ярмоленко сравнял счёт, но вырвать победу дортмундская команда не сумела.

В других матчах тура «Вердер» переиграл «Штутгарт» (1:0), «Майнц» проиграл «Аугсбургу» (1:3), а «Хоффенхайм» разгромил «РБ Лейпциг» (4:0).

Турнирную таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
3 : 1
Ганновер-96
Ганновер
1:0 – Видаль – 17, 1:1 – Бенсоп – 35, 2:1 – Коман – 67, 3:1 – Левандовски – 87 (пен)
Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 17:30 МСК
Байер
Леверкузен
1 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 – Фолланд – 30, 1:1 – Ярмоленко – 73
Удаления: Венделл, 41 – нет
Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
4 : 0
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 – Амири – 13, 2:0 – Гнабри – 52, 3:0 – Гнабри – 62, 4:0 – Ут – 87
Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 17:30 МСК
Вердер
Бремен
1 : 0
Штутгарт
Штутгарт
1:0 – Крузе – 45
Германия - Бундеслига. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 17:30 МСК
Майнц
Майнц
1 : 3
Аугсбург
Аугсбург
0:1 – Грегорич – 22, 0:2 – Финнбогасон – 43 (пен), 1:2 – Хольтман – 85, 1:3 – Финнбогасон – 86
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