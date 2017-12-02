«Бавария» победила «Ганновер», «Байер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью

«Бавария» со счётом 3:1 победила «Ганновер» в матче 14-го тура чемпионата Германии. На 17-й минуте Артуро Видаль вывел мюнхенцев вперёд, но на 35-й минуте Чарлисон Бенсоп сравнял счёт. В середине второго тайма Кингсли Коман забил второй гол «Баварии», а в концовке Роберт Левандовски реализовал пенальти.

«Байер» и дортмундская «Боруссия» сыграли вничью (1:1) в Леверкузене. На 30-й минуте Кевин Фолланд открыл счёт в матче, однако в конце первого тайма хозяева остались вдесятером — красную карточку получил Венделл. На 73-й минуте Андрей Ярмоленко сравнял счёт, но вырвать победу дортмундская команда не сумела.

В других матчах тура «Вердер» переиграл «Штутгарт» (1:0), «Майнц» проиграл «Аугсбургу» (1:3), а «Хоффенхайм» разгромил «РБ Лейпциг» (4:0).

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