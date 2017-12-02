Пейчинович: может быть, облечу земной шар просто так, когда завершу карьеру

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу над «Рубином» (1:0) в матче 19-го тура РФПЛ.

«Если наша победа — сенсация, то только для журналистов. Хорошо работаем, боремся в каждом матче, так что заслуженно сегодня победили. Удаление нам, конечно, помогло, но Навас получил красную по делу.



Не готов облететь вокруг земного шара ради подготовки к сезону. Может быть, просто так это сделаю, когда завершу карьеру.



Говорить, что «Локомотив» — чемпион, пока рано. Как минимум, у нас пара игр до перерыва. А там – посмотрим. Постараемся хорошо отдохнуть и хорошо подготовиться ко второй части сезона», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.