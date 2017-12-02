Гол Гризманна в концовке принёс «Атлетико» волевую победу над «Реалом Сосьедад»

«Атлетико» на своём поле одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 14-го тура Примеры. На 29-й минуте Виллиан Жозе вывел гостей из Сан-Себастьяна вперёд, однако в середине второго тайма Филипе Луис сравнял счёт, а на 88-й минуте Антуан Гризманн принёс «матрасникам» победу.

«Атлетико» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (19) — 7-й.

Напомним, в ближайший четверг, 7 декабря, «Реал Сосьедад» примет «Зенит» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.