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Гол Гризманна в концовке принёс «Атлетико» волевую победу над «Реалом Сосьедад»

Футбол

«Атлетико» на своём поле одержал победу над «Реалом Сосьедад» в матче 14-го тура Примеры. На 29-й минуте Виллиан Жозе вывел гостей из Сан-Себастьяна вперёд, однако в середине второго тайма Филипе Луис сравнял счёт, а на 88-й минуте Антуан Гризманн принёс «матрасникам» победу.

«Атлетико» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал Сосьедад» (19) — 7-й.

Напомним, в ближайший четверг, 7 декабря, «Реал Сосьедад» примет «Зенит» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы.

Испания - Примера. 14-й тур
02 декабря 2017, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
2 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 – Жозе – 29 (пен), 1:1 – Луис – 63, 2:1 – Гризманн – 88
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