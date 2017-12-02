Фарфан: Алексей Миранчук одарён всем, что есть в футболе

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан после домашнего матча 19-го тура РФПЛ с «Рубином», завершившегося победой красно-зелёных со счётом 1:0, похвалил полузащитника Алексея Миранчука.

«Алексей Миранчук — игрок, который одарён всем, что есть в футболе. Супертехничный игрок, который очень далеко может пойти. Я себя чувствую как рыба в воде, когда он мне ассистирует, когда мы с ним играем. Мы очень хорошо понимаем друг друга. Думаю, у этого мальчика большое будущее. К тому же он очень молодой», — передает слова игрока корреспондент «Чемпионата» Егор Гавриков.