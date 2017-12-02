Болельщики «Краснодара» признали Классона лучшим игроком клуба в ноябре

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон признан лучшим игроком клуба в ноябре по версии болельщиков.

В голосовании приняли участие около 900 человек. В итоге третье место занял капитан команды, центральный защитник Андреас Гранквист, собравший 10,9 % голосов. За ставшего вторым центрфорварда Фёдора Смолова проголосовали 29,8 % респондентов. А победитель опроса Виктор Классон финишировал с результатом 35,4 % общего числа принявших участие в опросе.

Гранквист в 2017 году уже четвертый раз оказывается в тройке лучших игроков месяца, Классон – третий, Смолов – второй.