Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» — «Реал»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч 14-го тура испанской Примеры «Атлетик» — «Реал». Встреча в Бильбао состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «Сан-Мамес».

В турнирной таблице высшего испанского дивизиона «Реал» располагается на четвёртом месте, опережая находящийся на 16-й строчке «Атлетик» на 14 очков.

Трансляция матча «Атлетик» — «Реал» начнётся в 22:45 по московскому времени. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».